Менді відновив тренування у загальній групі Реала

Захисник мадридського Реала Ферлан Менді відновив тренування у загальній групі та має шанс повернутись на поле вже найближчим часом.

Про це повідомила Marca.

Француз не грав через проблеми з м'язами, які він відчув після фіналу Суперкубку Іспанії, який Реал програв Барселоні. Менді має шаснс вийти на поле проти Райо Вальєкано першого лютого – це питання вирішуватимуть медики безпосередньо перед грою.

Зауважимо, що цього сезону Менді зіграв лише три матчі в усіх турнірах, переважно лікуючись від ушкоджень м'язів та стегна – зокрема, через останнє він пропустив два місяці.

У лазареті Реала залишається Едер Мілітао, повернення якого очікується навесні.

Раніше відбулось жеребкування 1/16 фіналу Ліги чемпіонів, де Реал в суперники отримав Бенфіку.