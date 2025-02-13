Гол 38-річного Джеко допоміг Фенербахче розгромити Андерлехт: огляд матчу
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Турецький Фенербахче у першому матчі першого раунду плейоф Ліги Європи-2024/25 обіграв Андерлехт.
Гра завершилася з рахунком 3:0. Голи за стамбульську команду забивали досвідчені Душан Тадич, Едін Джеко та Юссеф Ен-Нессірі.
Зазначимо, що у березні Едіну Джеко виповниться 39 років.
Огляд матчу
Фенербахче – Андерлехт 3:0 (2:0)
Голи: 1:0 – Тадич (11), 2:0 – Джеко (42), 3:0 – Ен-Несірі (57)
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Нагадаємо, матч-відповідь відбудеться через тиждень, 20 лютого.