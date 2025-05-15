Мав вищі очікування: Федорчук – про фінал Кубку України

Відомий український тренер Олег Федорчук вважає, що фінал Кубку України між Динамо та Шахтарем не виправдав очікувань.

Цитує фахівця "Український футбол".

"Я мав вищі очікування від цієї зустрічі. Мені здавалося, що команди продемонструють яскравішу гру, ніж ми побачили. Особливо мав більші очікування від Шахтаря, для якого нинішній сезон склався дуже невдало й у єврокубках, й у чемпіонаті України.

Скажу так, матч за напруженням та емоціями вдався (особливо в другому таймі), але саме по грі та індивідуальних діях – це максимум на трієчку годиться.

Якщо проводити аналогію між футбольною командою та оркестром, то колективна гра є вирішальною. Проте в будь-якому видатному оркестрі є видатні виконавці, перші скрипки. А в цій грі перші скрипки Динамо – Шапаренко та Буяльський – продемонстрували дуже бліду гру. Лідери Шахтаря – Кевін і Судаков – теж нічим особливим не відзначилися", – розповів він.