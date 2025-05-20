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Самовпевненість, яка межує з впертістю: Федорчук – про заявку Реброва на турнір у Канаді

Олександр Булава — 20 травня 2025, 20:07
Самовпевненість, яка межує з впертістю: Федорчук – про заявку Реброва на турнір у Канаді
Сергій Ребров
УАФ

Відомий український тренер Олег Федорчук розкритикував головного тренера збірної України Сергія Реброва за заявку на турнір Canadian Shield.

Цитує фахівця "Український футбол".

Найбільше Федорчука здивував виклик одного з нападників національної команди – Романа Яремчука.

"У нас попереду матчі з Канадою та Новою Зеландією, а у заявці збірної зроблений акцент на оборону, а не на атаку. Лише один форвард Яремчук, який заграв в Олімпіакосі тільки наприкінці сезону. Ребров сам був нападником, може, це ревнощі такі. Тільки так можу пояснити…

Для мене це загадкові виклики, загадкова заявка. На деякі позиції – по три-чотири гравці, на деякі – лише один. При тому, що результату та гри у збірної немає. Мене бентежить самовпевненість Реброва, яка межує з впертістю. Невже вони думають, що незамінні?", – розповів Федорчук.

Нагадаємо, напередодні головний тренер збірної України Сергій Ребров назвав заявку на турнір Canadian Shield, що відбудеться в Торонто.

7 червня наша національна команда зіграє проти Канади, а 10 – проти Нової Зеландії.

Збірна України з футболу Сергій Ребров Олег Федорчук

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