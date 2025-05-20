Самовпевненість, яка межує з впертістю: Федорчук – про заявку Реброва на турнір у Канаді

Відомий український тренер Олег Федорчук розкритикував головного тренера збірної України Сергія Реброва за заявку на турнір Canadian Shield.

Цитує фахівця "Український футбол".

Найбільше Федорчука здивував виклик одного з нападників національної команди – Романа Яремчука.

"У нас попереду матчі з Канадою та Новою Зеландією, а у заявці збірної зроблений акцент на оборону, а не на атаку. Лише один форвард Яремчук, який заграв в Олімпіакосі тільки наприкінці сезону. Ребров сам був нападником, може, це ревнощі такі. Тільки так можу пояснити…

Для мене це загадкові виклики, загадкова заявка. На деякі позиції – по три-чотири гравці, на деякі – лише один. При тому, що результату та гри у збірної немає. Мене бентежить самовпевненість Реброва, яка межує з впертістю. Невже вони думають, що незамінні?", – розповів Федорчук.