Дуже багато запитань до тренерського штабу Реброва: Федорчук – про заявку збірної України

Колишній головний тренер Таврії та Оболоні Олег Федорчук оцінив список гравців викликаних у збірну України на жовтневі матчі відбору на ЧС-2026.

Цитує тренера "Український футбол".

"Стосовно Трубіна та Різника – питань немає. Хто з них гратиме в основі – буде вирішуватися за день до матчу, тому що матиме значення їхній психологічний та фізичний стан, а також манера гри суперників. Але по третьому воротарю у мене великі питання. Бущан наразі є третім голкіпером Полісся і він викликається у збірну. Але чому не перший або другий? Якщо у нас непогана школа воротарів, чому не викликаються ті, хто надійно грає в інших командах? Наприклад, в минулому сезоні це Єрмаков. А зараз – чимало молодих та перспективних. Я не пам’ятаю такої практики, щоб третій воротар клубу міг допомогти збірній в такий короткий період двох ігор. Думаю, крім Трубіна та Різника був сенс викликати когось, хто на сьогодні має ігрову практику та показує належний рівень", - сказав він.

Тренер вважає, що у національну команду потрібно викликати гравців за спортивним принципом.

"Чи може це бути Волинець чи Кудрик з Полісся або Варакута з Металіста-1925, адже команда йде серед лідерів УПЛ та має одну з кращих ліній оборони за кількістю пропущених? Футбол – це спорт, він конкурентний. Викликати до збірної потрібно за спортивним принципом, а не того гравця, який 3-4 роки тому проявляв себе. Мені це більше нагадує особисті симпатії тренерів, аніж спортивний принцип. Загалом дуже багато запитань до тренерського штабу Реброва, дуже мало інформації від них, дуже мало спілкування з пресою та громадськістю, немає зворотного зв’язку. Таким чином втрачається довіра до прийняття рішень, – сказав Федорчук.

Нагадаємо, раніше тренерський штаб Сергія Реброва визначився із заявкою збірної України на жовтневі матчі. До заявки увійшли 25 футболістів, зокрема Руслан Малиновський, Георгій Бущан та Володимир Бражко.

На підопічних Сергія Реброва очікує два матчі у кваліфікації на ЧС-2026. 10 жовтня збірна України зіграє з Ісландії, а 13-го відбудеться матч-відповідь з Азербайджаном.

У першому турі кваліфікації на мундіаль українці поступилися збірній Франції з рахунком 0:2 та зіграли внічию 1:1 зі збірною Азербайджану.