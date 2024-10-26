Федорчук: Сили Динамо та Шахтаря приблизно рівні

Український тренер Олег Федорчук вважає, що сили київського Динамо та донецького Шахтаря перед матчем 11 туру УПЛ приблизно рівні.

Його слова передає Sport.ua.

"Сили завтрашніх опонентів приблизно рівні. Це можна пояснити тим, що в поточному сезоні чемпіони десь пригальмували, тоді як динамівці - додали. Я все ж, схиляюся до того, що підопічні Олександра Шовковського візьмуть гору – 2:1. Їхні "козирі": більш збалансований склад, стабільність, впевненість у своїх силах, сміливість тренерського штабу, який не боїться приймати неочікувані рішення.

Динамівцям треба подбати про нейтралізацію Георгія Судакова й подумати, як підібрати "ключі" до воріт Дмитра Різника, який демонструє високий рівень підготовки.

В донеччан було більше часу і можливостей для відновлення після єврокубкових поєдинків. Так, можливо для киян матч в Римі в плані "фізики" не потребував значних зусиль, але, повірте, він все одно був енергозатратний навіть для запасних", – сказав Федорчук.