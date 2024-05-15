Дешевше не продадуть: Стала відома клаусула в контракті Довбика

Український нападник Артем Довбик має пункт про відступні в контракті з Жироною. Сума становить 40 мільйонів євро.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За інформацією інсайдера, будь-який клуб, зацікавлений у підписанні Довбика, повинен заплатити відповідну суму, оскільки Жирона не має наміру вести переговори про ціну.

🚨🇺🇦 Understand Girona striker Artem Dovbyk has release clause into his current contract and it’s worth €40m.



Any club keen on signing Dovbyk has to pay €40m as Girona are NOT intentioned to negotiate on the price.



❗️ The clause is already valid for this summer. pic.twitter.com/3qI00v450g — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 15, 2024

У поточному сезоні українець зіграв 39 матчів за каталонців, забив 21 м'яч і віддав 9 результативних передач.

Нагадаємо, у 36 турі Ла Ліги Жирона зазнала поразки від Вільярреала. Наразі команда посідає 3 сходинку та відстає від другої Барселони на 1 бал, однак у підопічних Хаві Ернандеса ще є гра в запасі.

Клуб українців вже забезпечив собі місце у наступному сезоні Ліги чемпіонів.

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