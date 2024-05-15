Дешевше не продадуть: Стала відома клаусула в контракті Довбика
Український нападник Артем Довбик має пункт про відступні в контракті з Жироною. Сума становить 40 мільйонів євро.
Про це повідомляє Фабріціо Романо.
За інформацією інсайдера, будь-який клуб, зацікавлений у підписанні Довбика, повинен заплатити відповідну суму, оскільки Жирона не має наміру вести переговори про ціну.
У поточному сезоні українець зіграв 39 матчів за каталонців, забив 21 м'яч і віддав 9 результативних передач.
Нагадаємо, у 36 турі Ла Ліги Жирона зазнала поразки від Вільярреала. Наразі команда посідає 3 сходинку та відстає від другої Барселони на 1 бал, однак у підопічних Хаві Ернандеса ще є гра в запасі.
Клуб українців вже забезпечив собі місце у наступному сезоні Ліги чемпіонів.
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