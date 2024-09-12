FA висунула звинувачення гравцю Тоттенгема за расистський жарт

Футбольна асоціація Англії FA висунула звинувачення півзахиснику Тоттенгема Родріго Бентанкуру за жарт на адресу Сон Хин Міна.

Про це повідомляє інсайдер клубу Alasdair Gold.

Зазначимо, що на початку літа Бентанкур в уругвайській телепередачі сказав, що південнокорейці усі на одне обличчя.

Having spoken to the FA about Rodrigo Bentancur, there's a hefty potential ban for the Spurs midfielder if his charge is upheld. More below. https://t.co/crVkpRJN1r — Alasdair Gold (@AlasdairGold) September 12, 2024

Пізніше уругваєць вибачився перед Соном, а той відповів, що це залишається в минулому і в їхніх взаємовідносинах нічого не змінилося.

Півзахиснику Тоттенгема може загрожувати дискваліфікація від 6 до 12 матчів, якщо звинувачення підтвердяться. 27-річний гравець має час до 19 вересня для надання своїх заперечень або визнання вини. До винесення рішення він може брати участь в іграх.

Нагадаємо, нещодавно півзахисника Челсі Енцо Фернандеса також звинуватили у расизмі, бо він заспівав, що чорношкірі французи народилися в Анголі, але грають за Францію, а також вони люблять тра**ти трансів.