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FA висунула звинувачення гравцю Тоттенгема за расистський жарт

Володимир Кук — 12 вересня, 18:10
FA висунула звинувачення гравцю Тоттенгема за расистський жарт
Родріго Бентанкур
Instagram: rodrigo_bentancur

Футбольна асоціація Англії FA висунула звинувачення півзахиснику Тоттенгема Родріго Бентанкуру за жарт на адресу Сон Хин Міна.

Про це повідомляє інсайдер клубу Alasdair Gold.

Зазначимо, що на початку літа Бентанкур в уругвайській телепередачі сказав, що південнокорейці усі на одне обличчя.

Пізніше уругваєць вибачився перед Соном, а той відповів, що це залишається в минулому і в їхніх взаємовідносинах нічого не змінилося.

Півзахиснику Тоттенгема може загрожувати дискваліфікація від 6 до 12 матчів, якщо звинувачення підтвердяться. 27-річний гравець має час до 19 вересня для надання своїх заперечень або визнання вини. До винесення рішення він може брати участь в іграх.

Нагадаємо, нещодавно півзахисника Челсі Енцо Фернандеса також звинуватили у расизмі, бо він заспівав, що чорношкірі французи народилися в Анголі, але грають за Францію, а також вони люблять тра**ти трансів.

Чемпіонат Англії, АПЛ Бентанкур Сон Хин Мін Тоттенгем

Чемпіонат Англії, АПЛ

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