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Зінченко: Я маю допомогти команді на будь-якій позиції

Андрій Яросименко — 22 червня, 23:28
Зінченко: Я маю допомогти команді на будь-якій позиції

Півзахисник збірної України Олександр Зінченко вважає, що задля перемоги команди потрібно віддаватися на повну на будь-якій позиції.

Заявив він про це в прямому етері Youtube-каналу "УАФ".

"Я завжди говорив що коли ти граєш за збірну перш за все це велика честь. Коли я став приїжджати сюди частіше. я зрозумів одне, на яку позицію тебе ставить тренер, на такій позиції ти маєш віддати себе, як то кажуть — без кислого обличчя. Я завжди сюди приїжджаю допомогти команді, неважливо на якій позиції, чи взагалі з перших хвилин, чи з заміни, чи з трибуни, це вирішує головний тренер і кожне його рішення я буду поважати", — сказав футболіст.

Нагадаємо, напередодні Україна здобула вольову перемогу над Словаччиною в другому турі групового етапу Євро-2024. У наступному, вирішальному турі "синьо-жовті" зіграють з Бельгією, а Словаччина протистоятиме Румунії. Матчі відбудуться 26 червня.

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