Моурінью: Сумно, що для Крооса, Модрича та Роналду це останнє Євро

Зірковий тренер Фенербахче Жозе Моурінью вважає, що для Тоні Крооса, Луки Модрича та Кріштіану Роналду це останнє Євро в кар'єрі.

Його слова передає Bayern & Germany.

"Гравці, на яких варто дивитися з сумом на Євро? Я б сказав, Тоні Кроос, Лука Модріч і Кріштіану Роналду. Тому що я вважаю, що це останній Євро для них. І я кажу сумно, тому що таких гравців, як вони, ми не бачимо довго.

У випадку з Кріштіану та Модричем вони були симпатичними і дали собі привід пишатися тим, що вони були найкращими. Я думаю, що Крооса недостатньо оцінили, враховуючи те, який він футболіст. Для мене він абсолютно неймовірний гравець", — сказав наставник.

Нагадаємо, Євро-2024 проходить із 14 червня до 14 липня у Німеччині. Раніше Кроос оголосив про завершення кар'єри після чемпіонату Європи. У сезоні-2023/24 німець став переможцем Ліги чемпіонів та Ла Ліги з Реалом.