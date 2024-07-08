Відомі фаворити півфіналів Євро-2024

Напередодні матчів 1/2 фіналу чемпіонату Європи з футболу 2024 року букмекери оприлюднили котирування на фаворитів протистоянь.

Так, на думку бейтингового оператора Favbet, у матчі Іспанія — Франція більше шансів на успіх має "фурія роха".

Перемога Іспанії — 2,78;

— 2,78; Нічия — 2,96;

Перемога Франції — 3,15.

Як бачимо з коефіцієнтів, з високою імовірністю основний час може завершитись нічиєю. На прохід у фінал букмекери пропонують такі коефіцієнти: Іспанія — 1,86; Франція — 2,10.

У парі Нідерланди — Англія невеличку перевагу мають формальні гості.

Перемога Нідерландів — 3,25;

Нічия — 2,97;

Перемога Англії — 2,71.

Прохід у вирішальний поєдинок оцінюється в 1,82 — на Англію, у 2,15 — на Нідерланди.

Що стосується шансів на перемогу в чемпіонаті, то головними фаворитами є Іспанія та Англія.

Котирування на перемогу в Євро-2024

Іспанія — 3,0;

Англія — 3,5;

Франція — 3,8;

Нідерланди — 6,0.

Нагадаємо, за оцінками штучного інтелекту, головним фаворитом Євро-2024 є збірна Іспанії.

Гра Іспанії та Франції відбудеться у вівторок, 9 липня. Англія та Нідерланди зіграють наступного дня, 10 липня. Обидва поєдинки розпочнуться о 22:00 за київським часом.