Забарний: Я зробив недостатньо на цьому Євро
Центральний захисник Борнмута і збірної України Ілля Забарний невдоволений своїм виступом на Євро-2024.
Про це він сказав у флешінтерв’ю Дмитру Поворознюку.
"Це буде для нас уроком, що потрібно на кожну гру виходити і грати як фінал, бо на такому рівні це неприпустимо. Для мене це розчарування, бо я знаю, на що ми спроможні. Так вилітати мені неприємно. За себе кажу – я зробив недостатньо на цьому Євро", – сказав Забарний.
Нагадаємо, напередодні з’явилася інформація, що іменитий європейський клуб цікавиться Іллею. Втім, на заваді трансферу може стати те, в цій команді виступає росіянин.