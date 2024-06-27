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Забарний: Я зробив недостатньо на цьому Євро

Игорь Чернявский — 27 червня, 11:00
Забарний: Я зробив недостатньо на цьому Євро

Центральний захисник Борнмута і збірної України Ілля Забарний невдоволений своїм виступом на Євро-2024.

Про це він сказав у флешінтерв’ю Дмитру Поворознюку.

"Це буде для нас уроком, що потрібно на кожну гру виходити і грати як фінал, бо на такому рівні це неприпустимо. Для мене це розчарування, бо я знаю, на що ми спроможні. Так вилітати мені неприємно. За себе кажу – я зробив недостатньо на цьому Євро", – сказав Забарний.

Нагадаємо, напередодні з’явилася інформація, що іменитий європейський клуб цікавиться Іллею. Втім, на заваді трансферу може стати те, в цій команді виступає росіянин.

Ілля Забарний Збірна України з футболу Євро-2024

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