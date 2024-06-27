Забарний: Я зробив недостатньо на цьому Євро

Центральний захисник Борнмута і збірної України Ілля Забарний невдоволений своїм виступом на Євро-2024.

Про це він сказав у флешінтерв’ю Дмитру Поворознюку.

"Це буде для нас уроком, що потрібно на кожну гру виходити і грати як фінал, бо на такому рівні це неприпустимо. Для мене це розчарування, бо я знаю, на що ми спроможні. Так вилітати мені неприємно. За себе кажу – я зробив недостатньо на цьому Євро",