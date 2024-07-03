Збірна Португалії — збірна Франції: де дивитися матч 1/4 фіналу Євро-2024

Збірна Португалії у чвертьфінальному матчі чемпіонату Європи з футболу 2024 року зіграє проти збірної Франції.

Поєдинок відбудеться у п'ятницю, 5 липня, в Гамбурзі. Початок о 22:00 за київським часом.

Гру наживо в Україні покаже медіасервіс MEGOGO, як на телеканалі Футбол, так і в окремому поп-ап-каналі. Для того, щоб подивитися поєдинок, потрібно мати одну з чотирьох підписок — "Легку" (99 гривень), "Оптимальну" (109 грн), "Максимальну" (203 грн) або "Спорт" (186 грн).

Пряма трансляція на MEGOGO

Також дивитися онлайн можна на регіональних телеканалах Суспільного (наприклад, Суспільне Київ, Суспільне Полтава та ін.) у цифровому ефірі Т2, кабельних мережах та IPTV (крім OTT).

Нагадаємо, інші чвертьфінальні пари склали: Іспанія — Німеччина, Англія — Швейцарія та Нідерланди — Туреччина. Детальніше з розкладом можна ознайомитись за цим посиланням.