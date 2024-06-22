Трубін розповів, кому віддав би свою нагороду "Лев матчу"

Воротар збірної України Анатолій Трубін вважає, що Микола Шапаренко заслужив стати "Левом матчу" проти Словаччини.

Про це він розповів у інтерв’ю "ВЗБІРНА".

"Не знав, що став "Левом матчу". Головне, що ми перемогли. А індивідуальні нагороди не так важливі. Я вважаю, сьогодні всі билися. Саме так і має бути. Сьогодні була справжя збірна. "Лева матчу" віддав би Шапаренку — забив, віддав гольову передачу", — сказав Трубін.

Нагадаємо, у матчі проти Словаччини Анатолій здійснив 4 сейви, без яких не сталося б камбеку в другому таймі. Микола Шапаренко, своєю чергою, відзначився голом та шикарним асистом на Романа Яремчука. УЄФА визнала його найкращим гравцем поєдинку.