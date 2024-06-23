Нагельсманн: У мене немає планів змінювати команду

Головний тренер збірної Німеччини з футболу заявив, що не збирається змінювати команду.

Слова наставника "бундестім" напередодні матчу Євро-2024 зі Швейцарією передає УЄФА.

"На цей момент у мене немає планів змінювати команду. Я не беру до уваги ризик жовтих карток, тому що повністю довіряю команді. Якщо хтось із гравців буде дискваліфікований, ми просто випустимо когось іншого.

Я вважаю Мурата Якіна хорошим тренером, і мені подобається говорити з ним про футбол. Швейцарія, мабуть, найкращий наш суперник у цій групі за індивідуальними якостями", — сказав Нагельсманн.

Нагадаємо, що матч Швейцарія — Німеччина відбудеться сьогодні, 23 червня. Початок — о 22:00 за київським часом.