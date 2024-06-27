Тренер Грузії: Ми мріяли про вихід до 1/8 фіналу Євро-2024, але не думали, що це можливо

Головний тренер збірної Грузії Віллі Саньоль розповів, що вихід у плейоф Євро-2024 був мрією для команди.

Його слова передає УЄФА.

"Чесно кажучи, я не пам’ятаю, що я сказав гравцям перед грою, але меседж полягав у тому, що потрібно грати в їхній футбол, дотримуватися дисципліни, коли у вас немає м’яча і коли він у вас є. Я сказав їм згадати, як вони грали, коли їм було 16 чи 17, без будь-яких думок, і сьогодні вони зробили це блискуче, вище всіх очікувань.

Коли ти "маленька" команда, ти знаєш, що тобі нічого втрачати. ​​Єдине, що ми сказали перед змаганням, це не шкодувати, що не грали в наш футбол і не отримували задоволення від змагань. як ми повинні були зробити. На ваших плечах немає жодної ваги, єдиною відповідальністю, яку ми мали, було зробити так, щоб грузинська нація пишалася своїми гравцями, і я думаю, що ми зробили це найкращим чином.

Сама лише кваліфікація була мрією. Ми мріяли дійти до 1/8 фіналу, але не думали, що це можливо. Ми не намагалися з'ясувати перед матчем, з ким зіграємо у разі перемоги, ми просто сприймали все як є. Виходить Іспанія, вона, мабуть, була найкращою командою в першому раунді, тож це ще один великий виклик. Не знаю, чи він занадто великий, але ми будемо боротися з першої хвилини, як ми це робили на всіх цих змаганнях", — сказав наставник.

Нагадаємо, в останньому третьому турі групового етапу чемпіонату Європи грузини здолали Португалію.

Перемога дозволила збірній Грузії набрати 4 очки та вийти у плей-оф з третього місця. Португальці попри поразку змогли виграти квартет F, другою стала Туреччина, а Чехія з 1 балом в активі покинула турнір.