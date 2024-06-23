Срна розповів, хто зі збірної України може створити проблеми Бельгії

Спортивний директор донецького Шахтаря Дарійо Срна вважає, що Георгій Судаков, Михайло Мудрик та Віктор Циганков можуть створити проблеми Бельгії у матчі 3 туру Євро-2024.

Його слова передає TuttoMercatoWeb.

"Говорити про футбол зараз складно, тому що я живу в Україні вже дуже давно і знаю, як сильно страждають люди через те, що відбувається. Щодня лунають сирени та вибухи, ти живеш у постійному стресі, і це не є нормальним життям. Вони грають для всіх людей, навіть якщо це нелегко.

Після Хорватії моє серце, половина серця, б'ється за Україну, і я сподіваюся, що вони зможуть пройти цей раунд. Талант, за яким варто спостерігати? Судаков. Разом із Мудриком і Циганковим вони можуть створити проблеми для Бельгії", — сказав Срна.

Нагадаємо, напередодні збірна України здобула вольову перемогу над Словаччиною в другому турі групового етапу Євро-2024. Поєдинок із Бельгією відбудеться 26 червня. Початок — о 19:00 за київським часом.