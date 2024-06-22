Гол, честь та сльози Романа Яремчука

Напередодні збірна Україна перемогла Словаччину (1:2) на чемпіонаті Європи з футболу 2024 року.

Одним із героїв зустрічі став 27-річний нападник Роман Яремчук. 9-й номер з'явився на полі на 67-й хвилині, а через 13 забив переможний гол, який приніс збірній 3 очки.

Ця звитяга, окрім командної перемоги, вписала форварда в історичний список — тепер Яремчук вийшов на чисте 4 місце серед бомбардирів збірної усіх часів. Більше за Яремчука забивали лише Андрій Шевченко (48), Андрій Ярмоленко (46) та Євген Коноплянка (21). Щоб забити 16 голів у синьо-жовтій футболці нападнику знадобилося 52 гри. Символічно, але випередив Яремчук свого тренера в збірній Сергія Реброва. Цікаво, що тепер саме Яремчук — найкращий бомбардир української збірної у фінальних частинах чемпіонатів Європи — 3 голи. В Андрія Шевченка та Андрія Ярмоленка — по 2.

Гол Яремчука вийшов шедевральним, а сайт УЄФА назвав дотик, яким футболіст приборкав м'яча, мистецтвом.

Відео голу

Уже після матчу фото святкування Яремчука облетіло всі ЗМІ та інформаційні агенції.

А після матчу, коли футболісти звичним уже ритуалом дякували уболівальникам на трибунах, на очах героя матчу з'явилися сльози.

На відміну від Євро-2020, Яремчук їхав на поточну першість не в статусі основного нападника. Воно й не дивно, Артем Довбик провів феноменальний сезон за Жирону, ставши найкращим бомбардиром іспанської Ла-Ліги, однак справи клубні за збірну не грають. У матчі зі Словаччиною уродженець Львова довів, що все ще є головним форвардом збірної, форвардом, який забиває переможні голи.

Далі буде!