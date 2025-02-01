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Миколенко та Забарний вийдуть в основному складі своїх команд на матчі АПЛ

Володимир Максименко — 1 лютого 2025, 16:06
Миколенко та Забарний вийдуть в основному складі своїх команд на матчі АПЛ
Віталій Миколенко
evertonfc.com

Девід Моєс та Андоні Іраола визначились з основними складами Евертона та Борнмута на матчі АПЛ.

Про це повідомляють пресслужби команд.

Так, захисник "ірисок" Віталій Миколенко вийде в основному складі на матч проти Лестера.

Ілля Забарний, який представляє Борнмут, також розпочне поєдинок своєї команди проти Ліверпуля з перших хвилин.

Зазначимо, що обидва поєдинки розпочнуться о 17:00 за київським часом.

У сезоні-2024/25 Миколенко зіграв 22 матчі у всіх турнірах, в яких віддав одну результативну передачу. На рахунку Забарного 24 матчі в основному складі Борнмута, проте жодної результативної дії.

Раніше повідомлялось, що партнер Іллі претендує на звання найкращого гравця АПЛ у січні.

Чемпіонат Англії, АПЛ Борнмут Евертон Ілля Забарний Віталій Миколенко

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