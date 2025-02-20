Евертон Миколенка може отримати нового генерального директора

Компанія Friedkin Group (TFG), яка є власником футбольного клубу Евертон, намагається створити в команді нову виконавчу структуру, запросивши на посаду генерального директора Ангуса Кінніра з Лідса.

Про це повідомляє The Telegraph.

За інформацією джерела, Евертон, за який виступає захисник збірної України Віталій Миколенко, готується переїхати на новий стадіон наступного сезону, і Кіннер уже продемонстрував свій великий досвід роботи в цьому відділі, будучи комерційним директором Арсенала, коли клуб переїхав на "Емірейтс".

У 2007 році Ангус також був керуючим директором у Вест Гемі, коли вони переїхали на "Олімпійський стадіон". Після роботи в лондонському клубі у 2017 він приєднався до Лідса. Його компетенція включала роботу з трансферів на додаток до ширших проектів, таких як запропоноване розширення "Елланд-роуд" (домашній стадіон Лідса).

Наразі посаду виконавчого директора "Гудіссон Парк" тимчасово обіймає Колін Чонг.

Нагадаємо, компанія Roundhouse Capital Holdings Limited, яка входить до складу The Friedkin Group, офіційно придбала клуб із Мерсисайда у грудні минулого року. Компанія також є власником італійської Роми, де грає українець Артем Довбик.