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Тен Гаг: Манчестер Юнайтед не готовий до матчу з Фулгемом

Владислав Мошківський — 16 серпня, 18:16
Тен Гаг: Манчестер Юнайтед не готовий до матчу з Фулгемом
Getty Images

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг не впевнений у підготовці команди перед матчем проти Фулгема у першому турі Англійської Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

Про це він розповів у прямому етері на Sky Sport.

"Це правда, що це не підготовка до сезону, коли ти можеш попрацювати в команді за п’ять-шість тижнів. Це дуже складно.
У нас була команда в турне по США, потім ми додали гравців, які виступали на Євро і Копа Америка, а тепер нові підписання, і тепер ми повинні створити команду з цього.
Ця команда не готова, але ліга починається і є багато тренерів, яким доведеться вирішувати цю проблему", — сказав тен Гаг.

Зазначимо, що вже сьогодні, 16-го серпня, відбудеться матч-відкриття нового сезону АПЛ, де Манчестер Юнайтед прийматиме Фулгем. Початок — о 22:00 за київським часом.

Напередодні стверджувалось, що новачки команди Маттейс де Лігт та Нуссаїрде Мазрауї будуть у заявці на матч.

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