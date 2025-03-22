Згадали Луніна і конфлікт із Де Брейне: українські фанати жорстко затролили Куртуа

У соцмережах активно віруситься відео з матчу Ліги націй між Україною та Бельгією (3:1), яке зняли фанати "синьо-жовтих".

Креативні вболівальники, які стояли за воротами Тібо Куртуа, протягом довгого часу тролили голкіпера, вигукуючи: "Лунін! Лунін".

Читайте також : Фото Українська стіна: фанати Реала оцінили перформанс Луніна у матчі з Бельгією

Побачивши, що футболіст ніяк не реагує на таке, фанат запропонував підтримати Кевіна Де Брейне.

"Ви знали, що Куртуа ви**ав (мав статевий акт) дівчину Де Брюйне? Давайте всі разом підтримаємо Кевіна!"

Після цього українські вболівальники стали вигукувати прізвище хавбека Манчестер Сіті, спричиняючи більше тиску на Тібо.

Нагадаємо, свого часу Куртуа увів у Де Брейне дівчину, коли в пари були складнощі в стосунках. З тих пір між футболістами ворожнеча, про яку публічно ніхто не говорить.

Матч-відповідь між Україною та Бельгією відбудеться на полі "червоних дияволів" вже в неділю, 23 березня. Початок о 21:45 за Києвом.