Енріке пояснив, чому Забарний став менше грати за ПСЖ
Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке висловився про ігровий тонус центрального захисника збірної України Іллі Забарного.
Про це він розповів під час пресконференцій перед грою з Ренном.
Наставник парижан не погодився з думкою журналіста, який вважає, що українець став отримувати менше практики. Енріке вчергове заступився за Забарного, якого чимало критикують після трансферу у Париж.
"Місяць тому ви казали, що нам потрібно бути терплячими з гравцями, яких ми підписуємо. Кожному футболісту потрібен час для адаптації, це ніколи не буває легко, але я дуже задоволений гравцями, яких ми підписали.
Зазвичай можна дати кожному хвилини, але цього сезону це складніше, бо ми програли у Кубку Франції. Це ключовий момент сезону. Нам знадобляться всі", – відповів Енріке.
Нагадаємо, що ПСЖ сенсаційно припинив боротьбу у 1/16 фіналу Кубку від ФК Париж (0:1).
Забарний виступає за паризький клуб із серпня 2025-го. Відтоді провів за парижан 24 матчі, у яких відзначився дебютним голом. Востаннє Ілля виходив на футбольне поле 23 січня у поєдинку Ліги 1 проти Осера, у якому команда українця святкувала мінімальну перемогу 0:1.
Контракт 23-річного захисника з французьким грандом розрахований до кінця червня 2030-го.
Колишній головний тренер київського Динамо та збірної України Йожеф Сабо вважає, що Енріке повинен більше довіряти українському оборонцю.
Додамо, що протистояння Ренн – ПСЖ відбудеться 13 лютого о 20:00 (за Києвом). Перед цією грою парижани лідирують у турнірній таблиці Ліги 1, набравши 51 бал.