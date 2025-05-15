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Еліас: Мій перший гол – особливий

Олександр Булава — 15 травня 2025, 18:59
Еліас: Мій перший гол – особливий
Кауан Еліас
ФК Шахтар

Нападник донецького Шахтаря Кауан Еліас пояснив важливість здобуття перемоги над Динамо у фіналі Кубку України.

Цитує гравця пресслужба "гірників".

Бразилець у другому таймі зрівняв рахунок у зустрічі – це був дебютний гол для нього за "гірників".

"Звісно, я дуже щасливий! Це відчуття, яке важко пояснити. Радий, що ми зуміли здобути цей трофей, а мій перший гол – особливий для мене в будь-якому разі. Враховуючи його цінність, це складно передати словами.

Насправді завжди проти цього опонента дуже складно грати. Мабуть, ми тримали в голові можливість того, що матч може перейти в серію пенальті. Звичайно, хотілося б закінчити гру якомога швидше, аби уникнути зайвої нервовості. Але найважливіше – ми залишаємо поле в статусі володарів Кубка України. Дуже радію цьому факту", – розповів Еліас.

Нагадаємо, що за рахунок виграшу Кубку України Шахтар гарантував собі участь у наступному розіграші Ліги Європи.

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