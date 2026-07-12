Колишній воротар Зорі перейде в Саудівську Аравію

Голкіпер збірної Боснії і Герцеговини Нікола Васіль продовжить кар'єру в Саудівській Аравії.

Про це повідомляє Флоріан Плеттенберг.

Наразі Васіль залишається без клубу – його контракт із німецьким Санкт-Паулі закінчився наприкінці червня. 30-річний боснієць на правах вільного агента перейде в Аль Дірію, яка за підсумками минулого сезону піднялася в елітний дивізіон чемпіонату Саудівської Аравії.

Українським фанатам футболу Васіль відомий за виступами за луганську Зорю в 2019 – 2021 роках.

Нещодавно Васіль виступав на чемпіонаті світу-2026 у складі збірної Боснії і Герцеговини. Він зіграв у всіх чотирьох матчах команди Сергея Барбареза на турнірі. Сумарно на його рахунку 30 матчів за збірну Боснії і Герцеговини.