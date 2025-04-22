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Екснападник Баєра та Монако продовжить кар'єру в третій Бундеслізі

Володимир Максименко — 22 квітня 2025, 12:35
Екснападник Баєра та Монако продовжить кар'єру в третій Бундеслізі
Кевін Фолланд
Мюнхен 1860

Колишній нападник Баєра, Монако та збірної Німеччини Кевін Фолланд став гравцем Мюнхена 1860.

Про це повідомляє пресслужба колективу.

Форвард приєднається до свого рідного клубу на правах вільного агента влітку, але строки підписаної угоди невідомі.

Зазначимо, що саме у Мюнхені Фолланд розпочинав свою кар'єру в 2010 році. Згодом Кевін пограв у складі Баєра, Монако, Гоффенгайма та наразі допрацьовує свій контракт з Уніоном.

У сезоні-2024/25 на рахунку нападника чотири зіграні матчі, в яких він не відзначився результативними діями.

Наразі Мюнхен 1860 виступає у третій Бундеслізі та посідає сьоме місце за підсумками 34 турів.

Раніше повідомлялось, що екснападник Ліона та Фулгема придбав литовський клуб.

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