Колишній хавбек Мілана завершив кар’єру

Італійський півзахисник Ріккардо Сапонара ухвалив рішення завершити кар’єру футболіста у віці 33 років.

Про це повідомляє Quitidiano Sportivo.

Останнім клубом у кар’єрі Сапонари став турецький Анкарагюджу, кольори якого він захищав з 2024 року. Хавбек найбільше відомий за виступами за Емполі, Мілан і Фіорентину.

Також грав за Равенну, Дженоа, Лечче, Спецію та Верону. Провів 26 матчів і забив 3 голи за молодіжні збірні Італії різних вікових категорій.

Після завершення кар’єри гравця Сапонара залишиться у світі футболу. Зараз він проходить тренерські курси у Коверчано, після чого увійде до тренерського штабу Каррарезе.

Раніше про завершення кар’єри оголосив колишній захисник мюнхенської Баварії Рафінья.