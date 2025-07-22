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Колишній хавбек Мілана завершив кар’єру

Олег Дідух — 22 липня 2025, 16:30
Колишній хавбек Мілана завершив кар’єру
Ріккардо Сапонара
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Італійський півзахисник Ріккардо Сапонара ухвалив рішення завершити кар’єру футболіста у віці 33 років.

Про це повідомляє Quitidiano Sportivo.

Останнім клубом у кар’єрі Сапонари став турецький Анкарагюджу, кольори якого він захищав з 2024 року. Хавбек найбільше відомий за виступами за Емполі, Мілан і Фіорентину.

Також грав за Равенну, Дженоа, Лечче, Спецію та Верону. Провів 26 матчів і забив 3 голи за молодіжні збірні Італії різних вікових категорій.

Після завершення кар’єри гравця Сапонара залишиться у світі футболу. Зараз він проходить тренерські курси у Коверчано, після чого увійде до тренерського штабу Каррарезе.

Раніше про завершення кар’єри оголосив колишній захисник мюнхенської Баварії Рафінья.

Завершення кар'єри Ріккардо Сапонара

Завершення кар'єри

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