Колишній гравець Челсі зробив собі релігійне тату на весь череп

Ексгравець лондонського Челсі Кенеді знову привернув увагу фанатів і ЗМІ своїми унікальними татуюваннями.

Найбільш обговорюваним стало зображення Ісуса, що покриває всю поверхню голови бразильця. Цей сміливий і незвичайний вибір тату футболіст презентував світу ще у 2023 році, але нове фото з тренування стало популярним у соцмережах.

Проте це не єдине його татуювання, яке викликало хвилю обговорень. Раніше Кенеді зробив тату із зображенням обличчя своєї дівчини на ребрах. Тоді шанувальники активно дискутували про подібність малюнка до реального вигляду його коханої, що додало ще більше інтересу до цього вибору.

Татуювання стали своєрідним способом самовираження для бразильця. Кожне з них має свій унікальний сенс і демонструє його індивідуальність. Але зображення Ісуса на голові, без сумніву, стало найгучнішим рішенням футболіста.

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Нагадаємо, Кенеді залишив Челсі у 2022 році, перебравшись до Вальядоліда за 500 тисяч євро.

Цього сезону на рахунку 28-річного бразильця лише два матчі у межах Ла Ліги, в яких гравець не відзначився результативними діями.