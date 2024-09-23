Каррагер: Я думаю, що Ліверпуль буде третьою командою ліги

Колишній захисник Ліверпуля Джеймі Каррагер після матчу 5-го туру Англійської Прем'єр-ліги Манчестер Сіті – Арсенал (2:2) дав прогноз щодо боротьби за чемпіонство та заявив, що Ліверпуль буде третьою командою ліги.

Його слова передає The Independet.

"Думаю, буде схоже на минулий сезон, коли Ліверпуль трохи відстав від Манчестер Сіті та Арсеналу. До наступного сезону Ліверпуль може досягти прогресу, і, можливо, вони захочуть піти за титулом, коли Арне Слот знатиме все про свою команду.

Слот нікого не купив. К'єза – це просто один із гравців складу. Вони взяли воротаря Мамардашвілі з Валенсії, але це більше трансфер наступного сезону. Тож у розпорядженні тренера все ще команда зразка минулого сезону. Отже, я думаю, що Ліверпуль – третя команда ліги.

Дивлячись на дві інші команди, думаю, що у Сіті все ж таки є щось більше. Вони мають трохи більше в атаці. Де Брюйне не грав, як і Едегор, але Ман Сіті трохи сильніший", – сказав Каррагер.