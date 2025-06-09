Манчестер Сіті оголосив про відхід резервного воротаря

Резервний голкіпер Манчестер Сіті Скотт Карсон покине клуб наприкінці червня.

Про це повідомляє клубна пресслужба.

39-річний ветеран покине клуб на правах вільного агента 30 червня поточного року, коли завершиться термін дії його контракту.

Карсон виступав за Манчестер Сіті з літа 2019 року, проте за 6 років у клубі провів лише два офіційні матчі: один – у АПЛ сезону-2020/21 і один – у Лізі чемпіонів-2021/22.

Окрім Манчестер Сіті, Карсон у своїй кар’єрі виступав за Лідс, Ліверпуль, Шеффілд Венздей, Чарльтон, Астон Віллу, Вест Бромвіч, Бурсаспор, Віган і Дербі Каунті. У 2006 – 2011 роках провів 4 матчі за збірну Англії.

Раніше повідомлялося про те, що Манчестер Сіті близький до підписання захисника Вулвегемптона Раяна Аїт-Нурі.