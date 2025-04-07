Герої не носять плащів: ексголкіпер збірної Хорватії у прямому ефірі врятував телеведучу від травми

Колишній воротар збірної Хорватії Іван Келава проявив блискавичну реакцію в реальному житті. Ексфутболіст продемонстрував, що воротарські інстинкти ніколи не зникають – навіть після завершення кар’єри.

Інцидент стався перед матчем чемпіонату Хорватії між Локомотивою та Рієкою, коли Келава спілкувався з відомою телеведучою Валентиною Мілетич.

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Під час прямого включення сильний порив вітру почав валити рефлектор просто на журналістку, і саме в цей момент Келава миттєво зреагував – встиг схопити обладнання та врятувати дівчину від потенційно небезпечної травми.

"Встиг щось відбити", – пожартував колишній воротар.

Ivana Kelavu nisu napustili golmanski refleksi, brzom reakcijom spasio je Valentinu Miletić od pada reflektora. pic.twitter.com/UAmlD96VoZ — sportnet|HR (@sportnet_HR) April 6, 2025

Нагадаємо, Іван Келава виступав за загребське Динамо з 2007 по 2013 рік, потім грав за Удінезе, Карпі, Спартак Трнаву, Гранаду, Дебрецен та завершив кар'єру у 2022-му в Мельбурн Вікторі.

Раніше повідомлялося, що голкіпер в Англії здійснив ефектний сейв, зламавши "рамку" воріт.