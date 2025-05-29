Ексворотар Манчестер Юнайтед очолив клуб Ліги 1

Колишній воротар Манчестер Юнайтед Лі Грант очолив Гаддерсфілд Таун.

Про це повідомила пресслужба "тер'єрів".

Сторони підписали трирічний контракт. Для фахівця це перший досвід роботи головним тренером, раніше він був лише асистентом.

✍️ We are delighted to confirm the appointment of Lee Grant as Manager of Huddersfield Town!



💬 Comments from Chairman Kevin Nagle and Manager Lee Grant ⤵️



Let's get to work, Lee 👊#htafc — Huddersfield Town (@htafc) May 28, 2025

Зазначимо, що з 2018 по 2022 рік Грант перебував у складі Манчестер Юнайтед, проте зіграв за цей період лише два матчі, в яких пропустив три голи.

Також футболіст має досвід виступів за Шеффілд Венсдей, Дербі Каунті, Бернлі та Сток Сіті.

У сезоні-2018/19 Гаддерсфілд грав у АПЛ, а минулу кампанію завершив на 10 місці у Лізі 1 – третьому за силою дивізіоні Англії.

Раніше повідомлялось, що тренер одного з клубів Чемпіоншипу, де грає українець, може перебратись до другої Бундесліги.