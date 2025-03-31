Пранделлі повернеться в збірну Італії в новій ролі

Колишній головний тренер збірної Італії Чезаре Пранделлі повернеться в команду в новій ролі.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

За їхньою інформацією, він стане технічним директором збірної Італії. Основний обов’язок – координація взаємодії збірної з клубами.

Очікується, що Пранделлі приступить до виконання своїх обов’язків у червні поточного року. На посаді технічного директора 67-річний фахівець замінить ексхавбека "Скуадри Адзурри" Деметріо Альбертіні, який нещодавно покинув свою посаду.

Пранделлі обіймав посаду головного тренера збірної Італії з 2010 до 2014 року. В 2012 році вивів команду в фінал чемпіонату Європи. Останнім місцем роботи фахівця була Фіорентина, яку він очолював у 2020 – 2021 роках.

Раніше Італія в чвертьфіналі Ліги націй поступилася 3:4 Німеччині за сумою двох матчів.