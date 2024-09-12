Екстренер Шахтаря: Судаков має всі дані, щоб бути топовим гравцем

Колишній тренер Шахтаря Юрій Беньо заявив, що півзахисник донецької команди Георгій Судаков дуже обдарований, та має всі дані, щоб бути топовим гравцем.

Про це він розказав на Tribuna.com.

"Він дійсно дуже обдарований. Зараз вже змужнів. Я пам'ятаю його, коли він мав 17 років. Я тоді допомагав Єзерському у збірній України U-19 — там були Забарний, Батагов, Судаков, Ванат, Бражко. Тоді він був ще як дитина — маленький, сили і потужності не було такої.

Відповідальний хлопець — тренується індивідуально і любить тренажерний зал. Вони з Мудриком фанати цієї справи.

Він має всі дані, щоб бути топовим гравцем. Зараз бачу, що його критикують.

Ви теж маєте зрозуміти, що минулий рік в нього був непростий. Він відіграв ключову роль в Шахтарі, був там одним з кращих", — сказав Беньо.