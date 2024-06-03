Полтавець пояснив, чому він залишив посаду президента ЛНЗ

Колишній президент черкаського ЛНЗ Андрій Полтавець вважає, що покинути посаду було логічним рішенням для клубу і командою повинен керувати її власник.

Його слова цитує ТаТоТаке.

"Це логічне рішення клубу на даному етапі. Президентом клубу, а тим більше в УПЛ, має бути його власник. Планували це зробити ще раніше, але чекали завершення сезону, щоб не привертати зайвої уваги.

До того ж реальне управління клубом останнім часом здійснював саме Віктор Кравченко, я йому лише допомагав та виконував більше представницькі функції та дорадчі. Тому глобально нічого не змінилось — просто все стало на свої місця", — сказав Полтавець.

Нагадаємо, напередодні функціонер прийняв рішення залишити посаду президента ЛНЗ, яку він отримав у 2006 році. За період його керівництва черкасці пройшли шлях від чемпіонату області до Української Прем’єр-ліги.