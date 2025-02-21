Колишній одноклубник Малиновського перейшов до клубу МЛС
Дженгіз Ундер
Лос-Анджелес
Атакувальний півзахисник Фенербахче Дженгіз Ундер став гравцем Лос-Анджелеса.
Про це повідомляє пресслужба клубу МЛС.
Орендна угода розрахована до літа 2025 року і коштуватиме 1,2 мільйона євро за даними Transfermarkt.
Ундер виступає за Фенербахче з літа 2023 року, перебравшись з Марселя за 15 млн євро. Зазначимо, що у стані французького клубу хавбек грав разом із Русланом Малиновським.
У сезоні-2024/25 турецький футболіст зіграв дев'ять матчів у всіх турнірах, в яких не відзначився результативними діями.
Раніше повідомлялось, що зірковий нападник Лос-Анджелеса став жертвою пограбування.