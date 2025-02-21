Колишній одноклубник Малиновського перейшов до клубу МЛС

Атакувальний півзахисник Фенербахче Дженгіз Ундер став гравцем Лос-Анджелеса.

Про це повідомляє пресслужба клубу МЛС.

Орендна угода розрахована до літа 2025 року і коштуватиме 1,2 мільйона євро за даними Transfermarkt.

A human highlight reel 😮‍💨



Welcome to Los Angeles, Cengiz Ünder 🇹🇷 pic.twitter.com/WzGl5odw4D — LAFC (@LAFC) February 20, 2025

Ундер виступає за Фенербахче з літа 2023 року, перебравшись з Марселя за 15 млн євро. Зазначимо, що у стані французького клубу хавбек грав разом із Русланом Малиновським.

У сезоні-2024/25 турецький футболіст зіграв дев'ять матчів у всіх турнірах, в яких не відзначився результативними діями.

Раніше повідомлялось, що зірковий нападник Лос-Анджелеса став жертвою пограбування.