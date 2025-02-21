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Колишній одноклубник Малиновського перейшов до клубу МЛС

Володимир Максименко — 21 лютого 2025, 11:00
Дженгіз Ундер - гравець Лос-Анджелеса
Дженгіз Ундер
Лос-Анджелес

Атакувальний півзахисник Фенербахче Дженгіз Ундер став гравцем Лос-Анджелеса.

Про це повідомляє пресслужба клубу МЛС.

Орендна угода розрахована до літа 2025 року і коштуватиме 1,2 мільйона євро за даними Transfermarkt.

Ундер виступає за Фенербахче з літа 2023 року, перебравшись з Марселя за 15 млн євро. Зазначимо, що у стані французького клубу хавбек грав разом із Русланом Малиновським.

У сезоні-2024/25 турецький футболіст зіграв дев'ять матчів у всіх турнірах, в яких не відзначився результативними діями.

Раніше повідомлялось, що зірковий нападник Лос-Анджелеса став жертвою пограбування.

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