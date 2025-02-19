Роналдінью: Важко назвати Мессі найкращим у історії

Легендарний бразильський атакувальний півзахисник Роналдінью не впевнений у тому, що його колишнього партнера по команді Ліонеля Мессі можна назвати найкращим футболістом у історії.

Володаря Золотого м’яча 2005 року цитує GiveMeSport.

" Були Дієго Марадона, Пеле, Роналдо. Мені важко сказати, що Мессі – найкращий в усій історії футболу. Я можу лише сказати, що він найкращий гравець своєї епохи", – заявив бразилець.

Нагадаємо, Роналдінью та Мессі разом виступали за Барселону в 2004 – 2008 роках, у 2006 році привели каталонців до перемоги в Лізі чемпіонів.

Наприкінці минулого року стало відомо, що Роналдінью незабаром стане дідусем.

Раніше повідомлялося про те, що Мессі може повернутися у Барселону разом із Неймаром.