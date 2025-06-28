Викликався до збірної України U-21: екснападник Десни та Олімпіка отримав російське громадянство

Колишній футболіст Олімпіка, Десни та збірної України U-21 Максим Дегтярьов отримав російське громадянство.

Про це стало відомо з даних порталу Transfermarkt.

Також нападник став гравцем казанського Соколу, де його заявлено як росіянина. Клуб виступає у місцевій Другій Лізі.

Останньою командою Дегтярьова був Атирау, який він залишив у 2023 році й з того часу не грав.

Колишній українець має також досвід виступів за алчевську Сталь, СК Полтаву, донецький Металург, а у 2018 році проходив перегляд у київському Динамо. Викликався до лав збірної України U-21, але так і не зіграв жодного матчу.

Раніше повідомлялось, що інший зрадник України зі світу спорту відкрив шахову школу в окупованому Луганську.