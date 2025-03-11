Колишній легіонер Динамо може очолити аутсайдера чемпіонату Боснії та Герцеговини
Колишній півзахисник київського Динамо хорват Єрко Лєко може очолити боснійський клуб Посушьє.
Про це повідомляє Sportsport.ba.
Команда після зимової паузи набрала лише 1 очко в чотирьох матчах, що призвело до відставки Бранко Карачича. 44-річний Лєко є головним кандидатом на вакантну посаду.
Наразі Посушьє має 22 бали за 21 матч і посідає 9 місце з 12 команд чемпіонату Боснії та Герцеговини.
Єрко грав за київське Динамо з 2002 до 2006 року. За той період у чемпіонаті України хавбек забив 7 голів за 65 матчів.
Протягом кар'єри також виступав за Динамо Загреб, Монако, Буджаспор і Локомотиву Загреб. За національну збірну своєї країни провів 59 поєдинків, забив 2 голи.
З 2017 до 2021 року очолював команду U19 Локомотиви. Також кілька місяців тренував хорватські клуби Хрватскі Драговляц і Ярун.
Нагадаємо, ексголкіпер київського Динамо Денис Бойко оголосив про завершення кар'єри.