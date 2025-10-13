Ексгравець збірної України понад добу був заблокований в автобілі невідомими

Колишній захисник національної збірної України Сергій Задорожний понад добу не міг вийти з автомобіля, оточеного людьми у формі.

Про це повідомляє 20 хвилин.

У центрі Тернополя 49-річний футболіст і тренер Сергій Задорожний та його дружина Наталія були заблоковані в автомобілі людьми у камуфляжі та балаклавах.

На запит журналістів у місцевому ТЦК відповіли, що їхніх представників там немає. Також у поліції відмовилися коментувати, хто ті люди, що блокують авто.

Близько 20-ї години вечора біло торгового центру, де був заблокований тренер, сталася бійка. Місце перебування фахівця наразі невідоме.

Нагадаємо, Задорожний очолив ФК Борщів у липні цього року. Раніше працював з командами Рух U-19, Нива Тернопіль, Нива Теребовля, Сталь Кам’янське і Дніпро-1918. Як гравець виступав за Дніпро, Кривбас, Зорю, Закарпаття, Ниву Тернопіль та ПФК Олександрія. Має в активі шість матчів за збірну України.