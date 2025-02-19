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Динамо внесло до заявки на другу частину УПЛ найкращого бомбардира чемпіонату U-19

Олексій Мурзак — 19 лютого 2025, 15:46
Динамо внесло до заявки на другу частину УПЛ найкращого бомбардира чемпіонату U-19
Федір Задорожний
ФК Зоря

Київське Динамо напередодні поновлення другої частини сезону Української Прем'єр-ліги внесло до заявки 18-річного нападника Федора Задорожного.

Про це повідомила пресслужба УПЛ.

Форвард, який на правах оренди виступав за Зорю U-19, потрапив до списку Б.

У поточному сезоні Задорожий забив 18 голів і віддав 4 результативні передачі у 15 матчах. Наразі він очолює список бомбардирів чемпіонату U-19.

Під час зимової перерви нападник повернувся з оренди і приєднався до Динамо U-19 на зборах у Туреччині.

Київський клуб 23 лютого в межах 18 туру УПЛ зіграє проти Карпат. Початок матчу о 18:00.

Раніше повідомлялося, що Динамо робило пропозицію щодо 24-річного півзахисника Славії та збірної Мартініки Карла Фаб'єна, однак той відмовив у переїзді в Україну через війну.

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