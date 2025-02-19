Динамо внесло до заявки на другу частину УПЛ найкращого бомбардира чемпіонату U-19
Київське Динамо напередодні поновлення другої частини сезону Української Прем'єр-ліги внесло до заявки 18-річного нападника Федора Задорожного.
Про це повідомила пресслужба УПЛ.
Форвард, який на правах оренди виступав за Зорю U-19, потрапив до списку Б.
У поточному сезоні Задорожий забив 18 голів і віддав 4 результативні передачі у 15 матчах. Наразі він очолює список бомбардирів чемпіонату U-19.
Під час зимової перерви нападник повернувся з оренди і приєднався до Динамо U-19 на зборах у Туреччині.
Київський клуб 23 лютого в межах 18 туру УПЛ зіграє проти Карпат. Початок матчу о 18:00.
Раніше повідомлялося, що Динамо робило пропозицію щодо 24-річного півзахисника Славії та збірної Мартініки Карла Фаб'єна, однак той відмовив у переїзді в Україну через війну.