Роналду: Реал Мадрид — найкращий клуб в історії
Колишній форвард Реала Кріштіану Роналду розповів про своє ставлення до "королівського клубу" та заявив, що Реал — найкраща команда в історії.
Його слова передає Yahoo Sports.
"Реал Мадрид — найкращий клуб в історії. Я люблю Реал. Я був дуже щасливий грати там.
Я став найкращим бомбардиром в історії клубу. Ми 4 рази виграли Лігу чемпіонів. Це було задоволення.
Я знав, що буду успішним. Я вірю у себе. З адаптацією було важко, але я збирався грати за найкращий клуб світу", — сказав Роналду.
Зазначимо, що за "вершкових" португалець загалом зіграв 438 матчів, у яких відзначився 450 забитими м'ячами та віддав 131 результативну передачу.
Нагадаємо, що нещодавно Роналду поділився думкою, хто з футболістів боротиметься за нагороду "Золотий м'яч" у найближчі роки.