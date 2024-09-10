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Роналду: Реал Мадрид — найкращий клуб в історії

Володимир Кук — 10 вересня, 19:49
Роналду: Реал Мадрид — найкращий клуб в історії
Кріштіану Роналду
Скірншот YouTube Cristiano

Колишній форвард Реала Кріштіану Роналду розповів про своє ставлення до "королівського клубу" та заявив, що Реал найкраща команда в історії.

Його слова передає Yahoo Sports.

"Реал Мадрид найкращий клуб в історії. Я люблю Реал. Я був дуже щасливий грати там.

Я став найкращим бомбардиром в історії клубу. Ми 4 рази виграли Лігу чемпіонів. Це було задоволення.

Я знав, що буду успішним. Я вірю у себе. З адаптацією було важко, але я збирався грати за найкращий клуб світу", сказав Роналду.

Зазначимо, що за "вершкових" португалець загалом зіграв 438 матчів, у яких відзначився 450 забитими м'ячами та віддав 131 результативну передачу.

Нагадаємо, що нещодавно Роналду поділився думкою, хто з футболістів боротиметься за нагороду "Золотий м'яч" у найближчі роки.

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