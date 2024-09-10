Роналду: Реал Мадрид — найкращий клуб в історії

Колишній форвард Реала Кріштіану Роналду розповів про своє ставлення до "королівського клубу" та заявив, що Реал — найкраща команда в історії.

Його слова передає Yahoo Sports.

"Реал Мадрид — найкращий клуб в історії. Я люблю Реал. Я був дуже щасливий грати там.

Я став найкращим бомбардиром в історії клубу. Ми 4 рази виграли Лігу чемпіонів. Це було задоволення.

Я знав, що буду успішним. Я вірю у себе. З адаптацією було важко, але я збирався грати за найкращий клуб світу", — сказав Роналду.