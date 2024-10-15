Легенда Манчестер Юнайтед залишив посаду директора клубу Ліги 2

Відомий у минулому півзахисник Манчестер Юнайтед та збірної Англії Нікі Батт вирішив залишити посаду виконавчого директора футбольного клубу Солфорд Сіті.

Про це повідомила клубна пресслужба.

У прощальному зверненні до клубу Батт заявив, що за останні кілька місяців мав пропозиції щодо тренерства і це його дійсно зацікавило.

49-річний Батт входить до акціонерів клубу. Він разом зі своїми колишніми одноклубниками по Манчестер Юнайтед Гарі Невіллом, Філом Невілом, Раяном Гіггзом і Полом Скоулзом у 2014 році придбав частину команди, яка тоді грала у восьмому за силою дивізіоні.

За перші 5 років їхнього правління Солфорд піднявся до Ліги 2 (четвертого дивізіону), але надалі прогрес команди зупинився.

Батт грав за Манчестер Юнайтед із 1992 до 2004 року. Загалом у всіх турнірах провів 387 поєдинків і забив 26 голів. В АПЛ також виступав за Бірмінгем та Ньюкасл.