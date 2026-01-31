Українська правда
Колишній динамівець, що брав участь у ЧС, став гравцем команди з Киргизстану

Сергій Шаховець — 31 січня 2026, 14:38
Євген Чумак
ФК Динамо Київ

Український півзахисник Євген Чумак підсилив склад киргизького Токтогулу.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

У новій команді Чумак гратиме під номером 7. За даними порталу Transfermarkt, угода розрахована до кінця 2026 року.

Цікаво, що головним тренером Токтогулу є український фахівець Сергій Пучков. Крім того, в команді виступає колишній захисник Металіста 1925 Соломон Квірквелія та ексгравець Поділля Дмитро Прильопа.

Вихованець Динамо Євген Чумак певний час вважався одним з найбільших проспектів клубу. Півзахисник феєрично дебютував за основу "біло-синіх" у чемпіонаті України сезону-2014/15, відзначившись голом у ворота Металіста. На рахунку Чумака також кілька зіграних матчів у Лізі Європи.

У 2015 році Чумак брав участь у молодіжному чемпіонаті світу U-20, зігравши за Україну чотири поєдинки.

Останнім клубом Чумака був Киргизалтин з чемпіонату Киргистану. Півзахисник відіграв 24 матчі, забив 4 голи та віддав 4 асисти.

Раніше повідомлялося, що захисник Динамо Олександр Сирота продовжить кар'єру в Амеді. 25-річний футболіст виступатиме за лідера турецької Першої ліги до кінця сезону.

