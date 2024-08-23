Косовський — про матч Зальцбург - Динамо: Якщо кияни заб'ють першими, то відразу повернеться інтрига

Колишній гравець збірної України та Динамо Віталій Косовський заявив, що киянам потрібно забити першими, щоб повернути інтригу у матчі плейоф Ліги чемпіонів проти Зальцбурга.

Про це він розповів для Sport.ua.

"Сподіваюсь, що буде вперта боротьба буквально на кожному клаптику футбольного поля. Як на мене, динамівці будуть робити ставку на швидкий гол, тому не виключена поява в стартовому складі мобільних Олександра Тимчика та Назара Волошина. Якщо кияни заб'ють першими, то відразу повернеться інтрига, а, беручи до уваги молодість гравців Зальцбурга, їм може забракнути холоднокровності, не обійдеться без помилок. Сподіваюсь, що керманич киян Олександр Шовковський прораховує зараз всі варіанти й зупиниться на тому, який принесе найбільше користі. Я налаштований оптимістично', — сказав Косовський.

Нагадаємо, перший матч між Динамо та Зальцбургом був номінально домашнім для українців, та закінчився поразкою киян з рахунком 2:0. Варто зазначити, що один із футболістів "біло-синіх" став найкращим гравцем цього поєдинку.

Матч-відповідь пройде 27 серпня, на домашньому стадіоні австрійців "Ред Булл Арена", початок запланований на 22:00 за київським часом.