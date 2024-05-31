Таловєров гратиме в одній команді з чемпіоном світу

Німецький захисник Жером Боатенг став гравцем австрійського ЛАСК.

Про це повідомив офіційний сайт клубу з Лінца.

Перехід відбувся на правах вільного агента. Угода розрахована на 2 роки. Протягом 11 сезонів Боатенг виступав за мюнхенську Баварію, у складі якої двічі виграв Лігу чемпіонів та здобув 19 трофеїв на національному рівні. У 2014 році Жером допоміг збірній Німеччині виграти чемпіонат світу.

Зазначимо, що з лютого минулого року за ЛАСК виступає український захисник Максим Таловєров. Нещодавно 23-річний центрбек дав Чемпіону інтерв’ю, у якому він розповів про адаптацію в Австрії та задекларував мету стати основним гравцем збірної України.