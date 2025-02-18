Ексфутболіст Ворскли оголосив про завершення кар'єри

Колишній півзахисник полтавської Ворскли Санжар Турсунов оголосив про завершення кар'єру.

Про це футболіст повідомив у своєму Instagram.

"Сьогодні я хочу оголосити про завершення своєї професійної футбольної кар'єри. Дякую всій футбольній громадськості, національній збірній та клубам в яких я виступав, а також тренерам, одноклубникам та футбольним уболівальникам. Будь-яка історія має початок і кінець", – написав Турсунов.

Нагадаємо, 38-річний гравець виступав у складі Ворскли з 2014 по 2016 рік. За цей час хавбек провів 75 матчів за полтавців, відзначившись 13 забитими м'ячами.

Окрім Ворскли, ексфутболіст збірної Узбекистану має досвід гри за Бунедкор, Пахтакор, ташкентський Локомотив та низку російських клубів.

Раніше Ворскла підписала досвідченого захисника Металіста 1925.