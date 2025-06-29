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Володар Кубка УЄФА потрапив до бази "Миротворець"

Володимир Максименко — 29 червня 2025, 10:00
Володар Кубка УЄФА потрапив до бази Миротворець
Владіслав Радімов та Анатолій Тімощук

Переможець Кубку та Суперкубку УЄФА Владіслав Радімов потрапив до української бази "Миротворець".

Про це стало відомо з картки ексфутболіста на сайті проєкту.

Росіянин відвідав захід, на якому фотографувався із дітьми ліквідованих в Україні російських військових. Сама подія була організована фондом "Захисник Вітчизни".

Радімов відомий своїми виступами у складі Зеніту, з яким вигравав Кубок та Суперкубок УЄФА, ставав чемпіоном Росії та переможцем єдиного розіграшу Кубку РФПЛ.

Наразі колишній півзахисник є радником генерального директора Зеніту з питань молодіжного спорту.

Раніше до бази "Миротворець" потрапив головний тренер жіночої збірної Італії з волейболу.

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