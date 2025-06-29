Володар Кубка УЄФА потрапив до бази "Миротворець"
Владіслав Радімов та Анатолій Тімощук
Переможець Кубку та Суперкубку УЄФА Владіслав Радімов потрапив до української бази "Миротворець".
Про це стало відомо з картки ексфутболіста на сайті проєкту.
Росіянин відвідав захід, на якому фотографувався із дітьми ліквідованих в Україні російських військових. Сама подія була організована фондом "Захисник Вітчизни".
Радімов відомий своїми виступами у складі Зеніту, з яким вигравав Кубок та Суперкубок УЄФА, ставав чемпіоном Росії та переможцем єдиного розіграшу Кубку РФПЛ.
Наразі колишній півзахисник є радником генерального директора Зеніту з питань молодіжного спорту.
Раніше до бази "Миротворець" потрапив головний тренер жіночої збірної Італії з волейболу.