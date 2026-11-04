Колишній воротар Арсенала та Наполі завершив кар’єру

Відомий колумбійський воротар Давід Оспіна ухвалив рішення завершити кар'єру у віці 38 років.

Про це повідомив сам спортсмен на своїй сторінці в Інстаграмі.

"Футболу я кажу спасибі. Дехто, думаючи про футбол, уявляє м'яч. А я бачу партнерів, які стали для мене родиною, тренерів, які наставляли мене, вболівальників, які завжди мене підтримували. Я вдячний кожному з них, адже всі вони є частиною моєї біографії. На моїх грудях назавжди залишаться емблеми клубів, за які я боровся", – написав воротар.

Оспіна відомий, перш за все, за виступами за лондонський Арсенал у 2014 – 2018 роках і Наполі в 2018 – 2022 роках. Також захищав кольори Атлетіко Насьоналя, Ніцци і Аль-Насра.

У період із 2007 до 2026 року провів 130 матчів за збірну Колумбії, в складі якої брав участь у чемпіонатах світу 2014, 2018 і 2022 років.

Наприкінці жовтня у віці 31 року кар'єру завершив іспанський форвард Саму Кастільєхо.