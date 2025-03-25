Колишній футболіст Динамо Київ, Манчестер Юнайтед та низки інших клубів Андрєй Канчельскіс незаконно відвідав тимчасово окупований Крим.

Про це стало відомо з пресрелізів Динамо Брянськ.

Уродженець Кропивницького разом зі своїм клубом приїхав на збори у Крим. Окрім того, брянський клуб на чолі з Канчельскісом зіграє товариські матчі зі збірною Запорізької області (окупованої частини) та Фрегатом, який заявлено як клуб з Херсону (звільнений у 2022 році).

Нагадаємо, сам Канчельскіс грав за київське Динамо у сезоні-1988/1989, а наступну кампанію провів у донецькому Шахтарі.

Окрім того, півзахисник виступав у складі Манчестер Юнайтед, Рейнджерс та Евертона.

З 2009 року ексфутболіст намагається побудувати кар'єру головного тренера та генерального директора, але більше, ніж на рік Канчельскіс ніде не затримувався.

Раніше повідомлялось, що інший зрадник України зі світу спорту потрапив під санкції ЄС.